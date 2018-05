«Газтек» увеличил свою долю в «Ривнегаз» до 31,67%

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» увеличила свою долю в газоснабжающем предприятии «Ривнегаз» до 31,67% с 24,12%.

Об этом говорится в сообщении предприятия «Ривнегаз» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение крупнейшему частному собственнику ряда украинских облгазов - компании «Газтек» (г. Киев) на покупку более 25% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Ривнегаз».

В октябре 2012 года Фонд государственного имущества Украины реализовал на Восточно-европейской фондовой бирже 7,6% акций «Ривнегаза».

Компания «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого «Газтека» являются кипрские компании - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра». В начале сентября 2012 года «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

«Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.