Минфин на аукционе 19 марта дополнительно предложит 6-месячные ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 марта дополнительно предложит инвесторам 6-месячные ОВГЗ с погашением 18 сентября 2013 года, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, также Минфин предложит девятимесячные, пяти- и семилетние гривневые ОВГЗ, трехлетние индексные ОВГЗ, двух- и трехлетние долларовые облигации.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 12 марта, привлек в госбюджет 177,53 млн долл. и 1,16 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 202,265 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,793 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.