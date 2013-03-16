Президент поручил НБУ рассмотреть вопрос о допуске к торгам бумаг иностранных эмитентов

Президент Украины Виктор Янукович поручил Национальному банку Украины (НБУ) до конца марта рассмотреть вопрос о допуске к торгам на внутреннем фондовом рынке ценных бумаг иностранных эмитентов с активами в Украине, торговля ценными бумагами которых осуществляется на иностранных биржах.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Реализация указанной нормы направлена на стимулирование увеличения капитализации и объемов торгов организованного фондового рынка Украины и будет осуществляться при согласии НБУ путем отмены в отношении операций с ценными бумагами, допущенными к обороту на территории Украины, индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций, и ограничений, применяемых к инвестиционным счетам.

Как сообщал УНИАН, в январе разработанное Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины прошло процедуру государственной регистрации. В соответствии с данным положением, к обращению на украинских биржах будут допущены бумаги, эмитированные компаниями, имеющими активы в Украине. Инициатором такого обращения должен выступать сам эмитент. Документ предусматривает обращение на украинских биржах исключительно ценных бумаг, ранее размещенных за пределами Украины, которые сейчас находятся в обращении на зарубежных фондовых биржах.