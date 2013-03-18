«Нафтогаз» выкупит у «Пивденкомбанка» ОВГЗ на 261 млн грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Пивденкомбанка» на сумму 261,111 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ будут реализованы одним лотом.

Предложение акцептировано 15 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Пивденкомбанк» зарегистрирован в октябре 1991 года.

На 1 января 2012 г. акциями банка владели ЗАО «Метал Юнион», прямое участие – 45,1204%, опосредованное – 9,3616%, и Руслан ЦИПЛАКОВ, прямое участие – 45,4112%, опосредованное – 54,4820%.

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