Кипрский «налог на депозиты» не страшен для фондовых рынков - эксперт

Негативные настроения, вызванные решением Кипра ввести «налог на депозиты», могут покинуть фондовые рынки в течение недели.

Такой прогноз высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «необязательное решение под давлением наивной политической целесообразности вызвало столь же наивную реакцию рынков. По-другому достаточно трудно описать решение о «налоге на депозиты» в качестве условия предоставления финансовой помощи Кипру, реакцию рыночных комментаторов, а также первую реакцию инвесторов».

Как считает П.Ильяшенко, опыт последних лет говорит о том, что агрессивные интервенции в работу финансовых рынков не приводят к тем негативным эффектам, которые предписывает стандартная экономическая теория. Например, выборочный дефолт Греции по своим обязательствам не спровоцировал ровным счетом никакой негативной реакции со стороны игроков и даже, напротив, восстановил уверенность в будущей стабильности долгового рынка Южной Европы.

По словам аналитика, «мы не говорим о том, что действия политиков из Германии рациональны или оправданы, мы говорим о том, что возможные негативные последствия действий еврочиновников драматическим образом преувеличиваются. Мы не ждем резкого ускорения оттока средств из банковских систем Италии или Испании, равно как и непомерного давления на долговой рынок стран PIIGS».

Аналитик уточнил, что, если верить в то, что мы стали свидетелями резкого изменения правил игры (которое и должно напугать инвесторов), то в первую очередь под удар должна попасть банковская система Швейцарии. Однако скромная реакция в валютной паре CHF/USD говорит о том, что ничего страшного действительно пока не происходит.

Как сообщал УНИАН, парламент Кипра в понедельник, 18 марта, рассмотрит вопрос о решении Еврогруппы обложить налогом банковские депозиты в стране как условие предоставления экстренной финансовой помощи. Правительству Кипра не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты. Правоцентристская партия ДИСИ Президента Никоса Анастасиадиса и демократическая ДИКО имеют 28 мест, а для принятия решения надо 29 голосов.

Как заявило рейтинговое агентство Moody's, параметры предоставления финансовой помощи Кипру негативны для всех европейских кредиторов, а не только кипрских.