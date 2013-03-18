Индекс Украинской биржи снизился на 2,26%, индекс ПФТС - на 0,64%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 марта, снизился на 2,26% – до 959,85 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 45,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,2 млн грн, на срочном рынке – 19,2 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, которые выросли на 15,4%. Лидерами снижения стали акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (-12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,64% – до 351,17 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 858 млн грн.