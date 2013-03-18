Янукович решил позаботиться о сохранности финансовых активов

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и Национальному банку Украины (НБУ) до декабря текущего года разработать законопроект об обеспечении сохранности финансовых активов.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента №128 от 12 марта 2013 года и обнародованном на сайте правительства 15 марта.

Согласно плану, для снижения доли проблемных активов в общем портфеле активов банков и других финансовых учреждений премьер-министр, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг и НБУ должны до декабря текущего года подать на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроект о создании механизмов обеспечения сохранности финансовых активов. Законопроект должен предусматривать внедрение механизма эмиссии ценных бумаг, выполнение обязательств эмитента которых будет обеспечиваться его ликвидными финансовыми активами, а также применение процедуры перевода обязательств эмитента в ценные бумаги.

Также в рамках плана, для обеспечения снижения доли проблемных активов, до июля текущего года НБУ и Нацкомфинуслуг должны разработать и подать на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о реформировании и развитии национальной системы кредитной кооперации. Законопроект будет регулировать вопросы госрегулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов; преобразования кредитных союзов в кооперативные банки; выведения неплатежеспособных кредитных союзов с рынка; саморегулирования кредитных союзов и т.п.

Как сообщал УНИАН, по оценкам аналитиков рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», основанных на альтернативной методике МВФ, величина недействующих кредитов в Украине на конец 2012 года выросла до 19,8% валовых кредитов с 15% в 2011 году.

Согласно информации НБУ, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5%, или 6,772 млрд грн, — до 72,52 млрд грн, при этом доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в 2012 году сократилась на 0,71 п.п. - до 8,89%.