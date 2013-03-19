Основной удар «кипрской проблемы» приняли на себя российские площадки - эксперты

Основной удар «кипрской проблемы» (планирующегося парламентом Кипра введения налога на банковские вклады - УНИАН) по итогам 18 марта приняли на себя российские торговые площадки, понижение российских акций составило 3%.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отмечается в отчете, на зарубежных рынках после небольшой паники по поводу опасений относительно дефолта Кипра обстановка немного «устаканилась».

В Dragon Capital также отметили, что перед открытием торговой сессии существенного падения котировок на отечественном рынке не прогнозировалось, однако коррекция вслед за внешними индикаторами оказалась все же неминуема.

Аналитики на открытии сегодняшних торгов ожидают умеренно-негативной динамики. В частности, сегодня будет обнародована порция статистики из Великобритании, Германии и США, которая поможет инвесторам сгладить пессимистичные настроения на фоне проблем с Кипром.

Напомним, индекс UX в понедельник продемонстрировал снижение на 2,26%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 26,13 млн грн, из них на рынке заявок - 7,49 млн грн, на рынке РЕПО - 18,34 млн грн.

В субботу, 16 марта, парламент Кипра планировал одобрить план введения в республике налога на банковские вклады, объем поступлений от которого должен стать частью общего объема финансовой помощи стране. Налогообложение изначально должно было быть дифференцированным – для вкладов менее 100 тыс. евро (по ставке порядка 6,7%) и более 100 тыс. евро (по ставке порядка 10%). Вместе с тем, в субботу окончательного решения по налогообложению принято не было – голосование по соответствующему законопроекту парламента Кипра было перенесено на понедельник, 18 марта, а затем и на вторник, 19 марта.

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