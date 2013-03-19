На украинском фондовом рынке второй день продолжается снижение
12:50, 19 марта 2013Фондовый рынок
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На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:24 снизился на 0,53% - до 954,75 пункта, сообщает сайт биржи.
Среди лидеров снижения акции "Райффайзен Банка Аваль" (-2,54%).
Объем торгов на фондовом рынке составил 6,7 млн грн при общем объеме торгов в 18,2 млн грн.
На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, немецкий DAX снизился на 0,51%, французский CAC-40 - на 0,64%.
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