«Укрлендфарминг» разместит 5-летние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 10,5-11%

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов «Укрлендфарминг» разместит 5-летние евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11% годовых, сообщил УНИАН специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Организаторами выпуска, по его словам, выступают Citibank, Deutsche Bank и Сбербанк.

По словам эксперта, сделка может быть завершена до конца текущей недели.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга, присвоенный выпуску, - «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов - «стабильный».

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др. Компания контролируется украинским бизнесменом Олегом Бахматюком.