Фонд госимущества в июне выставит на продажу акции Днепродзержинской ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить в июне т.г. на продажу 93,055% госпакета акций Днепродзержинской ТЭЦ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в помесячном плане продаж, утвержденном Фондом 15 марта т.г.

В соответствии с утвержденным планом, в апреле т.г. на продажу на фондовой бирже также планируется выставить 6,873% акций предприятия.

В апреле на фондовой бирже ФГИУ также планирует выставить 13,8 % акций ПАО "Крымнафтопродукт".

Напомним, в августе прошлого года ФГИУ принял решение о продаже находящихся в госсобственности акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. Ранее Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины пакеты акций данных четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.