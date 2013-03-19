IPO украинских компаний на российском рынке в ближайшее время вряд ли состоится - эксперт

В ближайшее время вряд ли состоится IPO украинских компаний на российском рынке. Об этом сказал журналистам директор департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании "Альтана Капитал" Павел Мишутин.

"Российский рынок не настолько доброжелателен к украинским компаниям, как это может с первого взгляда показаться", - отметил он.

По словам П.Мишутина, выход украинских компаний на российский рынок будет не менее сложным, чем выход на западные рынки. "Здесь преград еще больше, чем там", - сказал он. В этой связи, возможно, первоначально на российском рынке необходимо будет провести показательное размещение, за которым "по принципу ледокола" последуют и другие размещения, считает эксперт.

Говоря об особенностях размещения на азиатских фондовых площадках, в частности Гонконгской фондовой бирже, П.Мишутин отметил, что в данном случае речь идет о компаниях со значительной капитализацией, которых в Украине можно "пересчитать по пальцам". К тому же, по его словам, любой украинской компании, которая решит разместиться на азиатских рынках, необходимо будет найти себе азиатского партнера.

Напомним, ранее член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин заявил, что украинские компании готовятся к приходу на фондовые биржи России и Гонконга после того, как Киев в ближайшее время даст «зеленый свет» размещениям акций и облигаций на зарубежных фондовых площадках.

По его информации, комиссия утвердила и планирует в течение недели передать в Министерство юстиции на регистрацию порядок о размещении и обращении ценных бумаг украинских эмитентов за пределами страны, который предусматривает возможность листинга за рубежом до 75% акций.

По словам А.Амелина, первые зарубежные рынки, на которые нацелились украинские эмитенты, - это Россия и Гонконг.

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