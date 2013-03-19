Физлицо сконцентрировало 74,46% акций харьковского концерна, владеющего рынком «Барабашово»

Физическое лицо, владеющее более 10% акций «Концерна АВЭК и Ко» (Харьков), увеличило свой пакет до 74,46%.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным сводного учетного реестра собственников именных ценных бумаг общества, полученным «Национальным депозитарием Украины» 13 марта 2013 г., размер пакета акций одного физического лица стал меньше 10% голосующих акций и с учетом размера уменьшения составляет 1 штуку (0,0001% от общего количества акций общества). При этом размер пакета акций другого физического лица (владельца более 10% голосующих акций) увеличился и с учетом размера увеличения составляет 6031995 штук (74,46% от общего количества акций общества).

Справка УНИАН. Группа компаний АВЭК – украинская группа компаний, объединяющая предприятия, которые работают в сфере девелопмента коммерческой недвижимости, управления недвижимостью. В активе группы центр оптово-розничной торговли «Барабашово» в Харькове, офисные и торговые комплексы в Харькове и Киеве.

В состав группы входит девелоперская компания Eastgate Development (Киев).

По состоянию на ІІІ квартал 2012 года, ПАО «Концерн АВЭК и Ко» владело три физических лица с пакетами акций в 23,6%, 24,9% и 49,56%.