ФГИУ в сентябре выставит на продажу 16% акций шахты им. Засядько

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в сентябре т.г. выставить на приватизационном конкурсе 16,036% госпакет акций ПАО "Шахта им. Засядько".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в помесячном плане объявления продаж, утвержденном Фондом 15 марта т.г.

Справка УНИАН. ПАО «Шахта им. Засядько» является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями ПАО являются государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,04% акций) и организация арендаторов шахты.

В сентябре 2011 года ФГИУ зарегистрировал выпуск акций предприятия общим объемом эмиссии 1 млрд 971,259 млн грн, номинал акции – 1 грн.