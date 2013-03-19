DCH приобрела долю в компании, управляющей сетью ТРЦ «Караван»

Компания DCH IMMO Limited, входящая в состав DCH Group Александра Ярославского, приобрела долю в компании Karavan Real Estate Limited, управляющей компании сети торгово-развлекательных центров «Караван».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, DCH IMMO Limited, Citi Venture Capital International и Apollo завершили урегулирование юридических аспектов изменения структуры собственности сети ТРЦ «Караван».

По данным пресс-службы, ранее 80% в Karavan Real Estate Limited принадлежало киевским бизнесменам – бывшим совладельцам бизнеса, 20% – фондам Citi Venture Capital International, Apollo и ряду других финансовых инвесторов.

После закрытия вышеупомянутой сделки DCH Group, Citi Venture Capital International и Apollo будут совместно владеть данным активом на паритетных условиях. Сделка была завершена на взаимовыгодных условиях для всех сторон.

Операционное управление сетью ТРЦ Караван будет осуществлять DCH Group. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «СиПиАй СиВиСиАй Юкрейн Лимитед» приобрести через две дочерние компании акции компании «Караван Риал Истейт Лимитед» (обе - Нормандские острова), которая управляет развитием торгово-развлекательных центров «Караван» в Украине.

Приобретение акций через компании «СиВиСиАйДжиПи ІІ Юкрейн Инвестмент Лимитед» (Каймановы острова) и «СиПиАй Юкрейн Холдинг Лимитед» (Нормандские острова) обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления «Караван Риал Истейт Лимитед».

При этом АМКУ разрешил компании DCH IMMO Limited (DCH), владельцем которой является харьковский бизнесмен Александр Ярославский, приобрести акции компании «СиПиАй СиВиСиАй Юкрейн Лимитед», что обеспечит покупателю превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Справка УНИАН. Karavan Real Estate Limited - холдинговая компания украинской группы «Караван». ООО «Караван», входящее в диверсифицированную группу компаний «Караван», – управляющая компания сети гипер- и супермаркетов одноименной розничной продовольственной сети в Украине. На сегодня сеть ТРЦ состоит из объектов в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Активы группы компаний DCH представлены транспортными, строительными, девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. Владелец холдинга DCH – Александр Ярославский.