Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 19 марта, повысился на 0,19% – до 961,63 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 55,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,9 млн грн, на срочном рынке – 27,3 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима, которые выросли на 1,43%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,05% – до 347,49 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 367,9 млн грн.

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