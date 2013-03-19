Минфин привлек 1,289 млрд грн и 13,83 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 19 марта, привлекло в государственный бюджет 1 млрд 289,4 млн грн и 13,83 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 11,18 млн долл., удовлетворив 4 из 9 заявок (общий объем заявок составил 20,18 млн долл.), поданных на приобретение 2-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,75%. Также были удовлетворены 2 поданные заявки на 3-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 2,65 млн долл., доходность установлена на уровне 8%.

Поступления от размещения 3-летних индексированных ОВГЗ составили 60 млн грн, доходность составила 9,1%, Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 520,14 млн грн в ходе размещения 6-месячных гривневых госбумаг, были удовлетворены 5 из 21 поданной заявки. Доходность составила 7,75%. Также Минфин привлек 305,16 млн грн (удовлетворил 2 из 5 заявок) от размещения 9-месячных ОВГЗ, доходность по которым составила 9%.

Помимо этого министерство удовлетворило единственную поданную заявку по 5-летним госбумагам и 3 из 3 заявок на 7-летние ОВГЗ, в результате чего в госбюджет поступило 100,27 млн грн и 363,84 млн грн соответственно. Доходность по одним и другим облигациям установлена на уровне 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин заявил о намерении 19 марта на ОВГЗ-аукционе дополнительно предложить инвесторам 6-месячные ОВГЗ с погашением 18 сентября 2013 года.

На ОВГЗ-аукционе 12 марта Минфин привлек в госбюджет 177,53 млн долл. и 1,16 млн грн.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 204,818 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 71,280 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.