«Керченскую паромную переправу» готовят к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 году, государственную судо-плавательную компанию «Керченская паромная переправа», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 20 марта т.г.

Керченская паромная переправа (переправа «Крым - Кавказ») - морская паромная переправа, соединяющая Крым (Украина) и Краснодарский край (Россия). Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов.

12 ноября 2004 года на основных средствах компании была введена в эксплуатацию железнодорожная паромная переправа ДП «ТИС-Крым», которая осуществляет перевозку грузов в железнодорожных вагонах на паромах «Анненков» и «Петровск».