В апреле выставят на продажу 25% акций «Мелитопольгаза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% госпакет акций «Мелитопольгаза», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 20 марта т.г. Согласно сообщению, 25% акций «Мелитопольгаза» планируется выставить на бирже 11 апреля 2013 года. Начальная цена планируемого к реализации пакета акций компании составит 15 млн 709 тыс. грн. Справка УНИАН. ОАО «Мелитопольгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области. 50% акций «Мелитопольгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 40,8% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).

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