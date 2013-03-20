Фонду госимущества передали акции «Донбассэнерго» для приватизации

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

Об этом говорится в сообщении компании «Донбассэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций «Энергетической компании Украины» в «Донбассэнерго» сократился до 25%.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

«Донбассэнерго» в 2012 году, по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.