Европейские фондовые рынки прервали падение на фоне информации из Кипра

Европейские фондовые рынки прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи.

Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 повысился к 14:30 по киевскому времени на 0,4%, достигнув чуть ранее сессионного максимума.

Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстанавливаются опережающими рынок темпами. Банковский индекс STOXX Europe 600 поднялся почти на один процент.

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