Кабмин решил приватизировать ряд объектов "Крымских генерирующих систем"

Кабинет министров Украины принял решение о приватизации ряда объектов государственного предприятия "Крымские генерирующие системы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

"Сегодня на заседании правительство приняло распоряжение о приватизации имущественных комплексов структурных подразделений госпредприятия "Крымские генерирующие системы", - сказал А.Рябченко.

По его словам, планируется выставить на продажу часть трех объектов: Камыш-Бурунскую ТЭЦ, Сакские тепловые сети и Симферопольскую ТЭЦ.

Он напомнил, что "Крымские генерирующие системы" в банкротстве еще с 2003 года, и ряд его объектов находятся в аренде с целью погашения задолженности, среди них и те объекты, по которым сегодня было принято решение правительства о приватизации.

"Сейчас нужно подсчитать, сколько денег вложили арендаторы, определить, какая часть сегодня в арендованном имуществе принадлежит арендаторам, а какая государству. И вот та часть, которая принадлежит государству и будет выставляться на продажу, ее нужно обсчитать", - отметил А.Рябченко.

По его словам, на продажу эти объекты могут быть выставлены уже летом.

"Не могу сказать, будет это в июне или августе, а может, перетянется на осень, но мы хотим как можно скорее", - подчеркнул глава ФГИУ.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Крымские генерирующие системы", созданное в 2000 году, объединяет 4 крымских теплоэлектростанции установленной мощностью 327 мегаватт. Симферопольская ТЭЦ построена в 1958 году, на сегодняшний день она вырабатывает 40 МВт, Сакская ТЭЦ дает 6 МВт электроэнергии, Камыш-Бурунская ТЭЦ, построенная в 1937 году, имеет мощность 30 МВт, но сейчас вырабатывает только тепловую энергию.

Все ТЭЦ автономии вырабатывают на сегодняшний день 70-75 мегаватт электроэнергии, что составляет около 5-7% потребности полуострова.

Осенью 2012 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на присоединение госпредприятия «Восточно-Крымская ветряная электростанция» к госпредприятию «Крымские генерирующие системы».

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