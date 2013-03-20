Индекс Украинской биржи в среду снизился на 0,15%, ПФТС - вырос на 0,18%
18:31, 20 марта 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 марта, снизился на 0,15% – до 960,20 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,3 млн грн, на срочном рынке – 10,7 млн грн.
Лидером снижения стали ценные бумаги Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, которые снизились на 8,1%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,18% – до 348,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 32 млн грн, при этом на торги облигациями государственного предприятия "Одесская железная дорога" пришлось 419 млн грн, на облигации "Южно-Западной железной дороги" - 210 млн грн.
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