В центре внимания фондового рынка в среду вновь находился кипрский вопрос - эксперт

В центре внимания участников фондового рынка в среду, 20 марта, вновь находился кипрский вопрос, так как накануне парламентарии Кипра не приняли законопроект о разовом налогообложении банковских депозитов.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он добавил, что после того как к активным действиям подключилась Москва, у инвесторов появилась надежда на то, что необходимые финансовые средства будут предоставлены российской стороной. Это нейтрализовало негативный настрой на фондовых площадках за рубежом.

Тем не менее, уточнил А.Кушнарев, «надежды на Россию пока не оправдались. По итогам переговоров в Москве в среду утром представители Кипра и России не пришли к договоренностям о выделении денег. Теперь, судя по всему, Кипр будет возобновлять диалог с Евросоюзом, занявшим достаточно жесткую позицию. Игроки озабочены затягиванием переговорного процесса. Спекуляции вокруг темы долгового кризиса в еврозоне усиливаются, но большинство все же верит, что компромисс будет найден».

По мнению аналитика, негатив на рынках сдерживается ожиданиями выступления Бена Бернанке по результатам двухдневного заседания ФРС США. Вероятность того, что глава финрегулятора укажет на необходимость сворачивания программы QE3, минимальна. Комментарии относительно ситуации на рынке труда США могут оказать краткосрочную поддержку биржевым индексам.

Как отметил А.Кушнарев, украинский фондовый рынок в среду демонстрировал переменчивую динамику. В аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины Украинской биржи закрепилась «Укрнафта» (-2,13%). Хуже других выглядели акции металлургических предприятий. Так, бумаги «Азовстали» подешевели на 1,88%, Енакиевского МЗ – на 0,82%, Алчевского МК – на 0,80%. Наибольший рост в первом эшелоне показали акции «Донбассэнерго» (+2,75%), подорожавшие на результатах состоявшегося в среду собрания акционеров предприятия.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 марта, снизился на 0,15% – до 960,20 пункта. Общий объем торгов составил 38 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,18% – до 348,10 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 32 млн грн.