На украинском фондовом рынке в четверг продолжилось снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:05 снизился на 0,59% - до 954,50 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения акции "Райффайзен Банка Аваль" (-1,41%) и "Донбассэнерго" (-1,41%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 3,2 млн грн при общем объеме торгов в 5 млн грн.

На европейских фондовых рынках в четверг также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,65%, немецкий DAX снизился на 0,79%, французский CAC-40 - на 0,96%.