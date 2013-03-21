МХП получил предложение о выкупе евробондов на сумму 463,3 млн долл.

Крупнейший производитель мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" 20 марта получила предложение о выкупе евробондов на сумму 463,3 млн долл., что составляет 79% выпущенных облигаций.

Об этом сказано в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, компания готова выплачивать 1 095 долл. + 5 долл. за номинальные 1 000 долл. ценных бумаг для тех, кто подал заявку на выкуп до 20 марта текущего года, и 1 045 долл. - для тех, кто сделает это до 4 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Мироновский хлебопродукт» приняла решение о рефинансировании 60% своих еврооблигаций, которые были выпущены в 2010 году на сумму 584,8 млн долл. с погашением в 2015 году.

На рефинансирование планировалось направить около 350 млн долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило планируемому выпуску евробондов на сумму 350 млн долл. рейтинг "В" с негативным прогнозом. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта - «3», что отражает ожидания существенного (50-70%) возмещения долга в случае дефолта.

Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов «Мироновского хлебопродукта» рейтинг "B(EXP)".

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.