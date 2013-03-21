«Роснефть» завершила сделку по приобретению ТНК-ВР

Крупнейшая в мире компания по объемам добычи и запасов углеводородов российская «Роснефть» завершила сделку по приобретению 100% акций ТНК-ВР, сообщает пресс-служба компании.

«Компания закрыла сделки по приобретению 50% доли ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций ОАО «НК «Роснефть», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что «в соответствии с отдельными договоренностями «Роснефть» завершила сделку по приобретению доли ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд долл. денежных средств».

Таким образом, «Роснефть» консолидировала 100% акций ТНК-ВР.

В сообщении также сказано, что отдельно ВР приобрела 5,66% акций ОАО «НК «Роснефть» по сделке с ОАО «Роснефтегаз», и в результате ряда сделок ВР получила 12,48 млрд долл. (включая дивиденды в размере 0,71 млрд долл, полученные в декабре 2012 года от ТНК-ВР), и с учетом уже принадлежащих ВР 1,25% акций «Роснефти» британская компания стала владельцем 19,75% акций ОАО «НК «Роснефть».

«По завершении ряда независимых сделок «Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР и стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года «Роснефть» вела переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о привлечении кредитов на сумму до 10 млрд долл. под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP.

Для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР «Роснефти» необходимо было одолжить до 40 млрд долл., и компания вела переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы.

Компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 млрд долл. с оплатой деньгами и акциями. Владелец второй половины ТНК-ВР — консорциум AAR уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 млрд фунтов стерлингов (около 28 млрд долл.).

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Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).