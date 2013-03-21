Украинский фондовый рынок в четверг снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 21 марта, снизился на 0,88% – до 951,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 53,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,6 млн грн, на срочном рынке – 11,2 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Донбассэнерго", которые снизились на 2,2%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,43% – до 346,62 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 566,2 млн грн.