Украинский фондовый рынок снижается вместе с мировыми биржами
12:39, 22 марта 2013Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок на торгах в пятницу снижается вместе с мировыми рынками - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:09 снизился на 0,81% - до 943,97 пункта, сообщает сайт биржи.
Среди лидеров снижения акции Алчевского меткомбината (-3,02%).
Объем торгов на фондовом рынке составил 4,5 млн грн при общем объеме торгов в 9,6 млн грн.
На европейских фондовых рынках в пятницу также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,09%, немецкий DAX снизился на 0,31%, французский CAC-40 - на 0,55%.
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