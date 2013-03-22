Украинский фондовый рынок снижается вместе с мировыми биржами

Украинский фондовый рынок на торгах в пятницу снижается вместе с мировыми рынками - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:09 снизился на 0,81% - до 943,97 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения акции Алчевского меткомбината (-3,02%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 4,5 млн грн при общем объеме торгов в 9,6 млн грн.

На европейских фондовых рынках в пятницу также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,09%, немецкий DAX снизился на 0,31%, французский CAC-40 - на 0,55%.