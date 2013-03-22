«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате размещения облигаций

«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд грн. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным советом банка 20 марта. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая (по 250 000 штук каждой серии).

Размещение облигаций будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и «ПФТС» с привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина» по рыночной, но не ниже номинальной стоимости.

Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Размещение будет проводиться с 22 мая 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

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