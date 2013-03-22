Индекс Украинской биржи снизился на 1,85%, индекс ПФТС – на 1,41%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 марта, снизился на 1,85% – до 934,10 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 31,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,6 млн грн, на срочном рынке – 11,6 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги Алчевского меткомбината, которые снизились на 3,63%, "Центрэнерго" (-3,07%), "Мотор Сичи" (-2,31%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,41% – до 341,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 32 млн грн, при этом на торги облигациями Львовской железной дороги пришлось 364 млн грн.