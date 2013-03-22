АМКУ одобрил продажу «AES Киевоблэнерго» и «AES Ривнеоблэнерго»

Антимонопольный комитет Украины одобрил приобретение 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «АES Ривнеоблэнерго» компанией VS Energy у американской корпорации AES.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ дал разрешение компании VS Energy на приобретение контрольных пакетов акций в компаниях AES Washington Holdings B.V. и AES Silk Road Trading B.V. (обе Нидерланды), дочерних структурах американской компании AES Corp.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «AES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International. В результате продажи этих пакетов корпорация AES выручила 113 млн долл.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «AES Киевоблэнерго» и «AES Ривнеоблэнерго» являлась зарегистрированная в городе Арлингтон (США, штат Вирджиния) корпорация AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна из дочерних структур американской компании AES Corp., выигравшей в апреле 2001 года приватизационный конкурс по продаже пакетов акций облэнерго. Покупатель заплатил за 75% акций «AES Ривнеоблэнерго» 125 млн грн и за 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» 249 млн грн.

«АES Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

«АES Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго».