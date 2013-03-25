Мировые фондовые рынки отреагировали ростом на договоренности по Кипру - эксперты

Ведущие фондовые индексы в понедельник, 25 марта, открылись ростом после того как Тройка (МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия) и Кипр договорились о выделении финансовой помощи стране в размере 10 млрд евро.

Об этом сообщили аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они добавили, что «ценой этому будет закрытие второго крупнейшего банка Кипра и обложение единоразовым налогом в 40% депозитных счетов, превышающих 100 тыс евро в крупнейшем банке Банк Кипра, который является государственным».

Как отметили аналитики, украинский UX зафиксировал снижение две недели подряд на 4,5% и 5%. Последний раз такое стремительное и продолжительное падение наблюдалось в октябре 2012 года. С начала текущего года индекс снизился на 1,6%. На прошлой неделе в лидерах падения оказались «Райффайзен Банк Аваль» (-8,9%) и «Укрнафта» (-7,7%).

По словам аналитиков, в Украине начался сезон очередных собраний акционеров, который продлится до конца следующего месяца (ПАТ по закону должны провести их до 30 апреля). На прошлой неделе состоялись собрания «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», на которых были утверждены дивиденды в размере 30% чистой прибыли. На текущей неделе состоятся собрания «Мотор Сичи» (28 марта) и Енакиевского метзавода (29 марта).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 марта, снизился на 1,85% – до 934,10 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 31,2 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,41% – до 341,73 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 32 млн грн.