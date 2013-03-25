WIG-Ukraine на прошлой неделе потерял более 7%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи (WSE) WIG-Ukraine за последние пять торговых сессий потерял 7,3%, закрывшись всего на 10 пунктов выше своего исторического минимума, достигнутого в мае прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс, который завершил торги пятницы на уровне 602,64 пункта, снижался на фоне обвала основных индексов польского фондового рынка, падение которых, однако, оказалось меньшим.

Польские "голубые фишки" потеряли за неделю 4,7%, в то время как индикатор всего рынка WIG снизился на 4,4%.

Индикатор стоимости бумаг компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE потерял 3,1% на фоне 4,3% минуса индекса польских компаний WIG-Poland.

Среди котирующихся на главной площадке польского рынка 11 эмитентов из Украины на прошлой неделе подорожали только бумаги судоходной KDM Shipping, которые также достигли своей исторической максимальной цены на уровне 36,26 злотых за штуку (1USD=3,2PLN).

Акции компании, сообщившей на прошлой неделе о 2,5-кратном росте перевозок грузов в феврале, подорожали за последние пять сессий на 9,5%.

Лидером падения стали бумаги угледобывающей Coal Energy, которая накануне сообщила о падении добычи в прошлом месяце почти на 50%. Ее акции подешевели на 20%, достигнув исторического минимума с момента дебюта летом 2011 года в 7,71 злотых за штуку.

Также на прошлой неделе значительно подешевели бумаги еще одного украинского угледобытчика Sadovaya Group (-12%), производителя аккумуляторов Westa (-10,5%) и крупнейшей украинской компании на Варшавской фондовой бирже - сельскохозяйственной Kernel (-10%).

Падение капитализации других компаний из Украины составило в пределах 3-6,5%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделю ростом на 0,6% после 1,7% минуса неделей ранее.

Февраль, в начале которого украинский индекс впервые с мая 2012 года закрылся выше 700 пунктов, индикатор закончил 2% минусом после 8% роста за январь.

Справка УНИАН. Варшавская биржа рассчитывает украинский индекс с мая 2011 года с базовых тысячи пунктов. В прошлом году WIG Ukraine достиг самого высокого своего значения на уровне около 831 пункт в июне.

По итогам 2012 года, несмотря на более 20-процентный рост основных индексов польского фондового рынка, WIG Ukraine потерял 8,5%.