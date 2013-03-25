Кабмин ожидает роста доходов от приватизации в 2013-2014 годах на уровне 27,9 млрд грн

Рост доходов от приватизации благодаря реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы должен составить не менее 27,9 млрд грн. Такие цифры указаны в постановлении Кабинета министров №187, обнародованном на сайте правительства.

«Ожидаемым результатом выполнения программы станет обеспечение поступлений от приватизации в объеме 27,9 млрд грн», - говорится в постановлении.

При этом в Кабмине обратили внимание, что государственный сектор составляет существенную часть национальной экономики – 37% ВВП. «По результатам оценки Министерства экономического развития и торговли, управление государственным имуществом порядка 60% объектов хозяйствования является неэффективным», - сказано в программе.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет 2013 года предполагает доходы от приватизации в объеме 10 млрд грн, аналогично показателю 2012 года. Вместе с тем, за 11 месяцев 2012 года от приватизации реально поступило в бюджет около 6 млрд грн, что составляет 60% годового плана.

В числе объектов приватизации на 2013 год назывались предприятия тепловой генерации, облэнерго, а также один из крупнейших в Европе производителей энергетического оборудования предприятие «Турбоатом». Вместе с тем, Фонд государственного имущества Украины пока не ведет подготовку к приватизации «Турбоатома».

19 февраля 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе. Кроме того, к концу марта предполагалось завершить предприватизационную подготовку 13 угольных предприятий, определенных Министерством энергетики и угольной промышленности.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

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