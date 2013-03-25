Украинский фондовый рынок начал неделю без особой активности

Какой-либо заметной активности на украинском фондовом рынке на торгах в понедельник не наблюдается - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 повысился на 0,13% - до 953,90 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров повышения - акции «Укрнафты» (+2,30%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,3 млн грн при общем объеме торгов в 5,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,71%, немецкий DAX - на 1,39%, французский CAC-40 - на 1,70%.

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