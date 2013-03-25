Объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю снизился почти на 40%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 18 по 22 марта снизился на 147,4 млн грн, или почти на 40%, и составил 224,9 млн грн, сообщает сайт "Украинской биржи".

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 80,6 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 144,4 млн грн (из них объем торгов акциями - 137 млн грн).

По состоянию на 21 марта 2013 года для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенным на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 40 млн грн и ценные бумаги на сумму 691,8 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 18 по 22 марта 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 4,88% - с 982,02 до 934,10 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго", влияние которых составило 49,39 индексных пункта, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-40,42) и ПАО "Укрнафта" (-24,78).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 16 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" - 6,8 млн грн, далее следует "Райффайзен Банк Аваль" - 3,6 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 44,17%, 18,86% и 9,93% соответственно.

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