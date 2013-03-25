В правила торговли ценными бумагами внесли изменения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила ряд изменений к Правилам осуществления деятельности по торговле ценными бумагами, брокерской и дилерской деятельности, андеррайтинга, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В частности, как отметили в комиссии, в изменениях к данным правилам установлены требования к РЕПО-договорам, которые осуществляются внефондовыми биржами, дано определение РЕПО-заявок на продажу и на покупку и др. Также в документе определены требования к деятельности по управлению ценными бумагами относительно возможностей торговцев предоставлять консультации по покупке-продаже ценных бумаг и других финансовых инструментов своим клиентам, внесены изменения в определение договора андеррайтинга.

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом обязанности торговца дополнены требованием выступать налоговым агентом по операциям с ценными бумагами, которые он осуществляет для клиента.

В ближайшее время данный регуляторный акт будет обнародован на официальном сайте Комиссии и направлен на согласование в Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, а также в Государственную службу финансового мониторинга Украины.