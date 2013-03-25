Фондовая биржа ПФТС закончила 2012 год с убытком 3,1 млн грн

Фондовая биржа ПФТС по итогам 2012 г. получила убыток в размере 3,1 млн грн, что более чем на 5% больше убытка биржи в 2011 г. Об этом говорится в объявлении биржи о проведении собрания акционеров, обнародованном на ее сайте.

Нераспределенный убыток биржи в 2012 г вырос в 3,4 раза - до 4,36 млн грн.

Как говорится в сообщении биржи, по итогам прошлого года суммарная дебиторская задолженность биржи составила 1,79 млн грн, что в два раза больше задолженности по итогам 2011 г. Текущие обязательства биржи в 2012 г. выросли в три раза - до 3,1 млн грн.

Напомним, по итогам 2011 г. Фондовая биржа ПФТС получила убыток в размере 2,9 млн грн, нераспределенный убыток - 1,2 млн грн, суммарная дебиторская задолженность составляла 0,8 млн грн.