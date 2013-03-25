Индекс Украинской биржи снизился на 2,28%, индекс ПФТС – на 0,74%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 марта, снизился на 2,28% – до 912,82 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,9 млн грн, на срочном рынке – 24,5 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Мотор Сичи", которые снизились на 3,38%, "Райффайзен Банка Аваль" (-3,30%), "Донбассэнерго" (-3,10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,74% – до 339,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 130 млн грн, при этом на торги облигациями пришлось 108,5 млн грн.