Вызванный новостями о помощи Кипру оптимизм инвесторов постепенно сошел на нет - эксперты

Оптимизм инвесторов, вызванный новостями о достижении соглашения по выделению финансовой помощи Кипру, постепенно сошел на нет.

Такое мнение УНИАН высказали в брокерской компании I-NVEST.

Как отметили в компании, дефолт ещё одного члена еврозоны был предотвращен, однако, будущее страны в целом по-прежнему не выглядит радужным. В компании напомнили, что в рамках соглашения Кипр получит помощь в размере 10 млрд евро, а обсуждаемую ранее сумму 5,8 млрд евро власти страны планируют собрать посредством закрытия второго крупнейшего национального банка Laiki, реструктуризации основного Bank of Cyprus и обложения депозитов свыше 100 тыс. евро налогом в размере до 40%.

Как сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто", после достижения соглашения "начальный позитивный настрой инвесторов от решения по Кипру испарился, и рынки резко развернулись вниз" - индекс S&P500 снизился за день на 0,33%. Резкое падение произошло на европейских рынках, в частности в Италии и Испании, снизились также и развивающиеся рынки.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, страны еврозоны, Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ приняли политическое решение о предоставлении Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Согласно решению, будет проведена реструктуризация второго крупнейшего банка острова Laiki bank. Таким образом, Кипр сможет избежать дефолта.

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