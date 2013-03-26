ДТЭК может разместить пятилетние евробонды с ориентиром доходности около 8,25%

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», может разместить на рынке во вторник, 26 марта, пятилетние евробонды с ориентиром доходности около 8,25%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг. Информация об этом была обнародована на Лондонской фондовой бирже 13 марта.

По состоянию на утро вторника, объем подтвержденных заявок на выкуп бумаг составил 370,1 млн долларов США, что составляет примерно 74% от выпуска бумаг.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову.

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