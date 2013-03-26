На украинском фондовом рынке наблюдается восходящий тренд
12:55, 26 марта 2013Фондовый рынок
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На украинском фондовом рынке на торгах 26 марта наблюдается восходящий тренд - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 повысился на 0,38% - до 916,31 пункта, сообщает сайт биржи.
Среди лидеров повышения - акции «Райффайзен Банка Аваль» (+2,61%).
Объем торгов на фондовом рынке составил 2,9 млн грн при общем объеме торгов в 9,7 млн грн.
На европейских фондовых рынках во вторник также наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,11%, немецкий DAX - на 0,23%, французский CAC-40 - на 0,60%.
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