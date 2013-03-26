Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе вырос более чем втрое
17:22, 26 марта 2013Фондовый рынок
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Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе с 18 по 22 марта вырос более чем в три раза - до 3,8 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Основной рост объемов торгов на ПФТС произошел за счет роста объема торгов корпоративными и муниципальными облигациями - с 430 млн грн за 11-15 марта до 2,9 млрд грн на прошлой неделе. При этом основной оборот пришелся на облигации Одесской, Львовской, Южно-Западной железных дорог.
Объем торгов ОВГЗ на ПФТС практически не изменился и составил 772,9 млн грн.
Объем торгов акциями на ПФТС на прошлой неделе составил 73 млн грн (с 11 по 15 марта объем торгов акциями составил 18 млн грн).
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