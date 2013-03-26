Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе вырос более чем втрое

Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе с 18 по 22 марта вырос более чем в три раза - до 3,8 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Основной рост объемов торгов на ПФТС произошел за счет роста объема торгов корпоративными и муниципальными облигациями - с 430 млн грн за 11-15 марта до 2,9 млрд грн на прошлой неделе. При этом основной оборот пришелся на облигации Одесской, Львовской, Южно-Западной железных дорог.

Объем торгов ОВГЗ на ПФТС практически не изменился и составил 772,9 млн грн.

Объем торгов акциями на ПФТС на прошлой неделе составил 73 млн грн (с 11 по 15 марта объем торгов акциями составил 18 млн грн).