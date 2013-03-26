Индекс Украинской биржи снизился на 0,49%, индекс ПФТС – на 1,24%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 марта, снизился на 0,49% – до 908,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,2 млн грн, на срочном рынке – 17,8 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги Алчевского меткомбината, которые снизились на 1,69%, "Азовстали" (-1,15%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,24% – до 334,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 226,9 млн грн.