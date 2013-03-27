ФГИУ повторно выставит на продажу тернопольский радиозавод “Орион”

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) назначил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по повторной продаже 96,129% госпакета акций компании "Тернопольский радиозавод "Орион" начальной стоимостью 30,6 млн грн на начало мая.

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 27 марта.

Конкурс состоится через 45 календарных дней с момента обнародования информационного сообщения.

Стартовая цена продажи, согласно сообщению, не изменилась по сравнению с предыдущим аукционом в октябре 2012 года. Шаг торгов назначен на уровне 306 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении об аукционе, в 2012 году “Тернопольский радиозавод "Орион" получил 18 тыс. грн чистой прибыли против 15 тыс. грн в 2011 году. При этом 2010 год компания закончила с чистым убытком 3,8 млн грн.

Активы компании по итогам 2012 года сократились до 58,7 млн грн с 59,1 млн грн годом ранее.

Дебиторская задолженность радиозавода в 2012 году сократилась на 11% - до 7,3 млн грн. Кредиторская задолженность уменьшилась также на 11% и составила 10,9 млн грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается обеспечение прибыльной деятельности предприятия на протяжении 5 лет с момента продажи, достижение минимального размера дохода по результатам 2013 г. на уровне 50 млн грн, минимального размера поступления средств в бюджет в размере 5 млн грн.

Справка УНИАН. "Тернопольский радиозавод "Орион" (г. Тернополь) занимается производством профессиональных средств радиосвязи.

Количество сотрудников радиозавода на начало 2013 года составляло 697 человек. Компания владеет 15 зданиями общей площадью 102,8 тыс. кв. м.