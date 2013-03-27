«Укрэксимбанк» проводит доразмещение евробондов на 100 млн долл. - источник

Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл., сообщил УНИАН источник на рынке.

Согласно сообщению, доходность евробондов составляет 8,75%.

Пресс-служба банка информацию о размещении не прокомментировала.

Как сообщал УНИАН, в январе государственный «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.