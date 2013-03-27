Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4, сообщила УНИАН пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, предстоящему выпуску облигаций Biz Finance PLC объемом 100 млн долл с фиксированной ставкой 8,75% и ограниченным регрессом присвоен ожидаемый долгосрочный рейтинг B(EXP) и рейтинг возвратности активов RR4.

Также сообщается, что эти облигации будут консолидированы и образуют единую серию с эмиссией объемом 500 млн долл, ставкой 8,75% и сроком погашения в январе 2018 года. Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита «Укрэксимбанка» (B/прогноз - стабильный/b). Biz Finance PLC (Великобритания) будет проводить выплаты основной суммы долга и процентов держателям облигаций только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по кредитному соглашению.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл. с доходностью 8,75%.

В январе банк разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.