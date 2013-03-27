Украинский фондовый рынок в среду продемонстрировал заметное снижение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 марта, снизился на 1,48% – до 894,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 76,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 56,6 млн грн, на срочном рынке – 20,1 млн грн.

Лидером снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Укрнафты», которые снизились на 5,23%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,26% – до 330,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 430,4 млн грн.