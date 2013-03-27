Эксперт: на украинском фондовом рынке в среду преобладала нисходящая динамика

На украинском фондовом рынке в среду, 27 марта, преобладала нисходящая динамика, и UX по итогам торгов потерял 1,48%.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он уточнил, что наибольшие потери в составе индексной корзины Украинской биржи в среду понесли акции «Укрнафты», просевшие на 5,23%. Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (-3,38%), Енакиевского метзавода (-2,42%), «Мотор Сичи» (-2,39%). В плюсе завершили сессию акции «Азовстали» (+0,50%).

По словам А.Кушнарева, «рост, наблюдавшийся на отечественном рынке в начале торгов, не получил продолжения. Вслед за индексами Старого Света украинский рынок ушел в красную зону, что было вызвано публикацией негативных макроэкономических новостей».

Как отметил аналитик, сводный индикатор доверия к экономике еврозоны в марте упал с 91,1 пункта до 90,0 пункта, тогда как ожидалось снижение показателя до 90,5 пункта. Не оправдали прогнозов и данные по индексу делового климата еврозоны и объему розничных продаж в Италии.

А.Кушнарев добавил, что дополнительное давление на индексные котировки оказали результаты размещения итальянских долговых бумаг. В частности, доходность 5-летних бондов выросла до 3,65% против 3,59% на февральском аукционе, при этом спрос на бумаги оказался минимальным с 2002 года.

По мнению аналитика, «результаты аукциона являются подтверждением того, что доверие инвесторов к европейской финансовой системе падает. После последних решений по Кипру игроки не уверены в том, что их инвестиции будут надежно защищены».

Как считает А.Кушнарев, примечательным событием четверга станет публикация окончательных данных по динамике ВВП США за 4-й квартал 2012 года. Согласно первой оценке, по итогам минувшего квартала показатель снизился на 0,1% в пересчете на годовые темпы, но позже оценка была пересмотрена до роста на 0,1%. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg со времени последней оценки не изменился и составляет 0,5%.

По мнению А.Кушнарева, «прогноз выглядит излишне оптимистичным. Однако распродажи на рынках могут начаться только в том случае, если окончательные данные окажутся хуже предыдущей оценки, а это маловероятно. Последние данные макростатистики показывают, что экономическая ситуация в США в текущем квартале улучшается, и на этом фоне ретроспективные цифры для участников торгов утрачивают актуальность».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 марта, снизился на 1,48% – до 894,90 пункта. Общий объем торгов составил 76,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,26% – до 330,76 пункта. Общий объем торгов составил 430,4 млн грн.